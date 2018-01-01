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Dayısının dükkanını kundaklarken kameralara yakalandı

Bursa’da dayısının dükkanını kundaklayan genç, güvenlik kameralarına yakalandı.

Dayısının dükkanını kundaklarken kameralara yakalandı

01 Ocak 2018 15:25
Dayısının dükkanını kundaklarken kameralara yakalandı - Tıkla İzle

Olay Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, dayısı K.K. ile para meselesinden tartışan Z.O., gece geç saatlerde dayısına ait iş yerine geldi. Z.O, benzin dökerek dükkanı ateşe verdikten sonra oradan ayrıldı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

O esnada çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına takılan Z.O, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından tespit edildi. Zanlı genç kısa sürede yakalandı. Kendisine güvenlik kamerası görüntüleri izlettirilen Z.O, suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Z.O, dayısının şikayetçi olmaması ve iş yerinde fazla hasar meydana gelmemesi sebebi ile serbest bırakıldı.  

Derya Evren

Etiketler: bursa, dükkan, kundaklama

 

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