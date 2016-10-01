Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Mali Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen Karakoçan Belediyesi’nin DBP’li Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve Eş Başkan Cennet Ayık ile birlikte 13 şüpheliyi 3 gün önce gözaltına almıştı.

13 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlandı. Şüpheliler bugün Karakoçan Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin "İhale Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, haksız ekonomik kazanç sağlama, kamu kurum ve kuruluşu zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçunu işlediği iddia ediliyor.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Halil İbrahim Varlı