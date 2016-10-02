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DBP'li Başkanlar tutuklandı

Elazığ polisi tarafından yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Karakoçan Belediyesi’nin DBP’li Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve Sözde Eş Başkan Cennet Ayık tutuklandı.

DBPli Başkanlar tutuklandı

02 Ekim 2016 00:34

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Mali Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen Karakoçan Belediyesi’nin DBP’li Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve Sözde Eş Başkan Cennet Ayık ile birlikte 13 şüpheliyi 3 gün önce gözaltına almıştı.

13 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlandı. Şüpheliler bugün Karakoçan Adliyesine sevk edildi.Mahkemeye çıkan DBP’li Belediye Başkanı Kocaman ve Sözde Eş Başkan Ayık tutuklandı.Şüphelilereden 2'si ise adli kontrol şartı ile 9'u da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Şüpheliler "İhale Kanununa Muhalefet, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, haksız ekonomik kazanç sağlama, kamu kurum ve kuruluşu zararına dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçunu işlediği iddia ediliyordu. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: elazığ


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