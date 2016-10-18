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DBP’li Yüksek’in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesine ilişkin savcının yaptığı itiraz, reddedildi.

DBPli Yüksekin tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

18 Ekim 2016 12:49

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yüksek, 7 Ekim’de çıkarıldığı duruşmada, Diyarbakır 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “İddia edilen suçun vasfının değişme ihtimali gözetildiğinde tutuklama tedbirinin ölçülü ve orantılı olmayacağı” gerekçesiyle tahliye edilmiş, ancak savcılık karara itiraz ederek, Yüksek’in yeniden tutuklanmasını talep etmişti. Savcılığın itirazını değerlendiren ve bir üst mahkeme olan 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yüksek'in tahliyesine yönelik verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığını açıklayarak, itirazın reddine karar verdi.
 

Etiketler: Demokratik Bölgeler Partisi


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