Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis sınırında konuşlu bulunan ÇNRA, fırtına obüsleri, tank birlikleri tarafından DEAŞ hedeflerinin yoğun ateş altına alınması devam ediyor. Azez-RAi arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grubunun El Bab ile Tel Rıfat bölgelerine doğru ilerleyişi sürüyor. Keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile DAEŞ hedefleri yoğun şekilde vurulmaya devam ediyor.

