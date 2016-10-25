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DEAŞ hedefleri vurulmaya devam ediyor

Fırat Kalkanı Operasyonunun 63’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ hedefleri vuruluyor.


25 Ekim 2016 16:24

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis sınırında konuşlu bulunan ÇNRA, fırtına obüsleri, tank birlikleri tarafından DEAŞ hedeflerinin yoğun ateş altına alınması devam ediyor. Azez-RAi arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grubunun El Bab ile Tel Rıfat bölgelerine doğru ilerleyişi sürüyor. Keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile DAEŞ hedefleri yoğun şekilde vurulmaya devam ediyor.
 


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