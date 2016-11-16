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DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda Suriye'den gelen 4 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

DEAŞ militanları İstanbulda yakalandı

16 Kasım 2016 12:18
DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 DEAŞ üyesinin Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda Muttalip D., İbrahim Ç., Salih S. ve Vakkas K. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir şüphelinin üzerinde savaş bölgesinde çektirdiği fotoğraf çıktı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Vakkas K. ve Muttalip D. tutuklanırken, İbrahim Ç. ve Salih S. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
 

Tugay Saday
 

Etiketler: DEAŞ


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