Edinilen bilgilere göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 DEAŞ üyesinin Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda Muttalip D., İbrahim Ç., Salih S. ve Vakkas K. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir şüphelinin üzerinde savaş bölgesinde çektirdiği fotoğraf çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Vakkas K. ve Muttalip D. tutuklanırken, İbrahim Ç. ve Salih S. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.



Tugay Saday

