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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

16 Şubat 2018 10:15
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri şeklinde bilgiler bulunan şahıslara yönelik Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda Suriye uyruklu Muhammed İsa Al Geylani, Irak uyruklu Abdulrahman Ahmed Shakir ve İsmail Muhammed Ali İsmail isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi. 

Ali Göç - Muhammed Kısır
 

 

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