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DEAŞ'a ikinci Musul darbesi geliyor

Musul’un doğu tarafını terör unsurlarından tamamen temizleyen Irak ordusu, kentin batı kesimini de ele geçirmek için terör örgütü DEAŞ’a karşı son hazırlıklarını tamamladı.

DEAŞa ikinci Musul darbesi geliyor

28 Ocak 2017 18:39
Irak ordusu DEAŞ’a karşı operasyon için son hazırlıklarını tamamladı - Tıkla İzle

Musul'u 11 Haziran 2014'ten bu yana elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak 17 Ekim 2016'da başlatılan kurtarma operasyonunda yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak ordusu, Koalisyon Güçleri, Peşmerge ve Türkiye'nin eğittiği milis güçlerin de desteğiyle yürütülen operasyonlarda geçtiğimiz günlerde Musul’un doğu tarafı terör unsurlarından tamamen temizlenmişti.

Irak ordusu, Musul’un batı kesimini de ele geçirmek için son hazırlıklarını tamamladı. Koalisyonun ve diğer silahlı unsurların da desteğiyle her an başlaması beklenen operasyon için emir bekleyen ordu, Musul'un batısını DEAŞ'tan kurtarmak için uygun zamanı kolluyor.

Irak ordusunun Ekim ayında Musul'u DEAŞ'tan geri almak için başlattığı operasyon, Irak askerlerinin nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerine girmesinin ardından yavaşlamıştı. BM verilerine göre Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'da Ekim ayında başlayan operasyonla birlikte 160 bin kişi şehirden kaçtı. DEAŞ kontrolündeki batı bölgelerinde halen yaklaşık 750 bin sivil, baskı altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. 4 bin DEAŞ militanı tarafından kontrol altında tutulan Musul'la ilgili olarak geçtiğimiz günlerde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan raporda, "Musul'un batı kısmını elinde bulunduran DEAŞ sivil halkı canlı kalkan olarak kullanıyor. Hastaneleri askeri üsse çeviren DEAŞ, halktan gıda, su ve ilaçları esirgiyor" ifadelerine yer verilmişti.
Musul'un batısına yönelik operasyonun başlaması halinde silahlı unsurlar ilk hedef olarak Dicle Nehri'ni geçmek zorunda kalacak. Donald Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetiminin daha fazla destek taahhüdünün önümüzdeki günlerde sahaya nasıl yansıyacağı merakla beklenirken, buradaki çatışmaların doğu bölgelerinde yaşananlara göre daha sert geçeceği dile getiriliyor. 

Etiketler: DEAŞ, Irak ordusu, karşı operasyon, son hazırlıklarını tamamladı


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