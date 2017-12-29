Diğer
Kategoriler

DEAŞ’a katılma planı yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda illegal yollardan Suriye’ye geçerek terör örgütü DEAŞ’a katılma planı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

DEAŞa katılma planı yapan 2 kişi yakalandı

29 Aralık 2017 21:51

Edinilen bilgiye göre biri Suriye uyruklu 2 kişinin, DEAŞ terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu, örgüte katılmak amacıyla illegal yollardan Suriye’ye gideceği yönünde bilgiler alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. DEAŞ terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesi, tespiti, faaliyetlerin önlenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, F.T. ve M.A.E.M.B. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Etiketler: DEAŞ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç