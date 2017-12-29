DEAŞ’a katılma planı yapan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre biri Suriye uyruklu 2 kişinin, DEAŞ terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu, örgüte katılmak amacıyla illegal yollardan Suriye’ye gideceği yönünde bilgiler alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. DEAŞ terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesi, tespiti, faaliyetlerin önlenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, F.T. ve M.A.E.M.B. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.