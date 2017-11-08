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DEAŞ'a muhalif kardeşini infaz eden DEAŞ'lı terörist Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2016 yılında DEAŞ terör örgütüne muhalif olan kardeşini başından vurarak infaz eden DEAŞ terör örgütü üyesi ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

DEAŞa muhalif kardeşini infaz eden DEAŞlı terörist Kayseride yakalandı

08 Kasım 2017 16:16
DEAŞ'a muhalif kardeşini infaz eden DEAŞ'lı terörist Kayseri'de yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre TEM ekipleri; 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdülkadir Abdurrahman'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden, bu infaz görüntülerini DEAŞ terör örgütü mensuplarınca propaganda amaçlı video paylaşım sitesinden yayınlanan görüntülerden kimliği belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Yapılan incelemelerle Kayseri'de olduğu belirlenen terör örgütü üyesi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Genişletilen operasyon kapsamında örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu tespit edilen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Muhammed Khurais de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yetkililerce şahsın; infaz görüntüleri internette yayınlanıp canlı olarak yakalanan ilk DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu bildirildi. 

Etiketler: Kayseri

 

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