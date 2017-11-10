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DEAŞ'ın 17 yaşındaki infazcısı yakalandı, itiraf etti

İzmir'de güvenlik güçleri son günlerde terör örgütü DEAŞ'a darbe üstüne darbe indirirken, çalışmalarda 17 yaşındaki örgüt mensubu yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lı infazcı, polisteki ifadesinde örgütün, "Sana silah ve mühimmat verelim, Türkiye'ye giderek eylem yap" dediğini öne sürdü.

DEAŞın 17 yaşındaki infazcısı yakalandı, itiraf etti

10 Kasım 2017 16:24
DEAŞ'ın 17 yaşındaki infazcısı yakalandı, itiraf etti - Tıkla İzle

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentteki yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışmalarını sürdürürken, önemli bir başarıya imza attı. Yabancı uyrukluların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerini arttıran ekipler, Konak ilçesi Yenişehir semtinde Suriyeli bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polislere sahte kimlik gösteren kişinin Suriye vatandaşı 17 yaşındaki M.S. olduğu ortaya çıkarken, incelemelerde M.S.'nin ağabeyi B.S.'nin de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı tespit edildi.

Her şeyi itiraf etti
M.S. polisteki ifadesinde, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunarak bir dönem muhaliflerin arasında Esad'a karşı savaştığını, bu çatışmalarda yaralanarak sağ elinin bilekten koptuğunu, daha sonra da DEAŞ'a katıldığını itiraf etti. Örgütün bazı infazlarında görevlendirildiğini belirten M.S., DEAŞ'ın "Sana silah ve mühimmat verelim, Türkiye'ye giderek eylem yap" diye kendisine yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bunu kabul etmeyerek Türkiye'ye kaçtığını öne süren 17 yaşındaki infazcı M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 

Öte yandan, DEAŞ'a yönelik 28 Ekim’den bu yana yapılan operasyonlarda toplam 23 kişinin gözaltına alındığı, 11’inin tutuklandığı 5’inin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

Abdülaziz Baydilli 

 

Etiketler: DEAŞ, itiraf, İzmir

 

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