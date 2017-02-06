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DEAŞ'tan kurtarılan mahallede Irak güvenlik güçlerine ateş açıldı

Musul’un DEAŞ'tan kurtarılan doğu yakasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Irak güvenlik güçlerine ateş açıldı. Çatışmanın çıktığı mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


06 Şubat 2017 12:14

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre olay, Musul'un Doğusunda bulunan Bekir mahallesinde meydana geldi. Geniş kapsamlı olarak düzenlenen operasyonlar sonrası terör örgütü DEAŞ'tan alınan Doğu yakasındaki mahallelerde güvenlik güçlerinin çoğunluğu geri çekilmiş, kontrollü olarak güvenlik nöbeti devam ediyordu. DEAŞ'a yakınlıklarıyla bilinen kimliği belirsiz şahıslar uzun namlulu silahlarla sivil halkında aralarında olduğu bazı bölgelerdeki güvenlik güçlerine ateş açtı. Irak güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine Bekir mahallesinde çatışma çıktı. Takviye ekiplerin ve zırhlı araçların sevk edildiği mahallede ayrıca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bölgede geniş kapsamlı olarak başlatılan operasyonda, şahısların etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. 

Etiketler: DEAŞ


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