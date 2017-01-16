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Değirmenin çatısı çöktü

Manisa'nın Gördes ilçesinde biriken karın ağırlığına dayanamayan bir değirmenin çatısı çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda değirmenin önünde bulunan bir araç kullanılamaz hale gelirken, araçtaki iki kişi çevredekilerin uyarısı sayesinde son anda kurtuldu.

Değirmenin çatısı çöktü

16 Ocak 2017 10:10

Manisa'nın Gördes ilçesi Hüseyni Baba Mahallesi'nde yoğun kar yağışının meydana getirdiği olumsuz şartlar, Emin Altın’a ait değirmenin çatısının çökmesine neden oldu. Eski ahşap yapı olan değirmen, çatının çökmesiyle kullanılamaz hale gelirken, değirmende kimsenin olmaması olası bir can kaybını engelledi. Değirmenin önünde park halindeki 45 R 5582 plakalı otomobilde bulunan iki kişi ise çatıdan gelen büyük gürültünün ardından çevredekilerin uyarması ile araçlarından dışarı fırladı. Araçtaki kişilerin dışarı çıkmasından sadece bir kaç saniye sonra bina parçaları arabayı da kullanılamaz hale getirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken hem değirmende hem de otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. 

Recep Şener

Etiketler: çatı, çökme, değirmen, manisa


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