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Dehşete düşüren cinayet böyle görüntülendi

Pendik'te 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan içki kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 şüpheli şahsın Enes T.'yi yerlerde tekmeleyip defalarca bıçakladığı görülüyor.

Dehşete düşüren cinayet böyle görüntülendi

02 Aralık 2016 13:12
Dehşete düşüren cinayet böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Pendik, Kaynarca, Deniz Caddesi üzerinde dün gece saat 03.00 sıralarında 4 şahıs arasında içki tartışması çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Enes T. (19) isimli şahıs, tartıştığı T.İ. (18), C.Ç. (28) ve M.Ç. (19) isimli şahısların bıçaklı saldırına uğramıştı. Enes T.'nin çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği olayda, T.İ.'nin evde bulunan içkiyi istemek amacıyla kardeşini aradığı ve telefonu açan Enes T.'nin içkiyi kendisinin aldığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine çıkan kavgada Enes T. bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Dehşet anları kamerada
Feci kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 4 şahıs cadde üzerinde tartışıyor. Ardından 3 şahıs Enes T.'yi ittirerek tartaklamaya başlıyor. Enes T.yi yumruk ve tekme atarak darp etmeye başlayan şahıslar, Enes T.'yi yolun ortasına sürüklüyor. Burada Enes T.'nin başına ve vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda tekme atan 3 şahıs, ardından Enes T.'yi yol ortasında bıçaklıyor. Enes T.'ye çok sayıda bıçak darbesi vuran şahıslar Enes T.yi kanlar içinde bırakarak olay yerinden hızla uzaklaşıyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, “ Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen T.İ. (18), C.Ç. (28) ve M.Ç. (19) isimli şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Çalışmaların devamında şüpheli şahısların Kaynarca Mahallesinde alkol aldıkları, T.İ. isimli şahsın kardeşini arayarak evde bulunan alkolü getirmesini söylediği, kardeşini tekrar aradığında telefonu maktulün açtığı ve alkolü kendisinin aldığını söylemesi üzerine olay yerinde buluştukları ve aralarında çıkan tartışma sonucunda olayın meydana geldiği anlaşılmıştır” açıklamasında bulundu.

Tugay Saday
 

Etiketler: cinayet, İstanbul, kavga


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