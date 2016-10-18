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Del Valle: 'Bunun için savaşacağız'

Bursaspor’un Venezüelalı oyuncusu Yonathan Del Valle, Alanyaspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İç sahada 2 puan kaybetmişken deplasmandaki bu karşılaşmada 3 puanın önemi daha da artıyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve savaşacağız” dedi.

Del Valle: Bunun için savaşacağız

18 Ekim 2016 19:55

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kanat oyuncusu Del Valle, sakat oyuncuların takıma dönmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Del Valle, “Onların eksikliklerini hissediyorduk. Çalışmalara katılacak ve daha da çok katkı vereceklerdir günden güne. Osmanlıspor maçında hem karşı taraf hem biz de belli pozisyonlarımız oldu. İki takım da bunları gole çeviremedi ve 0-0’lık bir sonuçla ayrıldık ama maça dönük baktığımda sahadaki tüm takım arkadaşlarımın elinden gelenin en iyisini yaptığını ve 90 dakika boyunca savaştıklarını gözlemleyebiliyorum. Bu da çok önemli bir bilgi” dedi.

“Hepimiz burada bir aileyiz”

Forvet hattındaki isimlerin sürekli değiştiğinin hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki oyuncu, “Sonuçta hepimiz burada bir aileyiz. Hangi oyuncu sahada olursa olsun hangi oyuncu ileride oynarsa oynasın geri kalan oyuncular için önemli olan şey bize düşen görev onların özelliklerine uygun şekilde yardımcı olmaya çalışmak. Her kim nasıl orta seviyorsa o şekilde orta yapmak ya da özelliklerine uygun şekilde oynamak. Bu şekilde devam ediyoruz. Bizim için forvet pozisyonunda kimin oynadığı çok önemli değil” şeklinde konuştu.

“Elimizden geleni yapacağız ve savaşacağız”

Alanyaspor ile oynayacakları 8. hafta mücadelesini de değerlendiren Del Valle, “Sakin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Geçen hafta Fenerbahçe’ye karşı beraberlik aldılar ama bu onlara motive edecekse onların bileceği iş. Biz o takımın karşısında kazandık. Onlar nasıl oynarlarsa oynasınlar biz kendi elimizden geleni yapmamız ve kendi futbolumuzu ortaya koymaya çalışmalıyız. Biz sadece buna odaklanabiliriz. Biz sadece bunu yapacağız. Biliyoruz ki deplasmanda maçları iç saha maçlarına göre daha zordur belki ama iç sahada 2 puan kaybetmişken deplasmandaki bu karşılaşmada 3 puanın önemi daha da artıyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve savaşacağız” diye konuştu.

“Taraftarın desteğini arkana almak çok büyük bir ayrıcalık”

Bursasporlu taraftarlara da mesaj gönderen Venezüelalı oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Taraftarlarımız gerçekten çok mutluluk verici. Onlara sahip olmak gerçekten bir ayrıcalık. Bursaspor taraftarının desteğini arkana almak çok büyük bir ayrıcalık. Her karşılaşmada sonuç ne olursa olsun destek vermeye devam ediyorlar. Maçın son düdüğüne kadar bu destekleri devam ediyor. Onların yanımızda olması bize ekstra güç veriyor ve bu aynı zamanda motivasyonumuzu çok etkiliyor. Onları orada tutabilmek ve onların mutluluğun devamını sağlayabilmek için daha da farklı bir motivasyon oluşturuyor bizde. Onları yanımızda hissetmek gerçekten çok güzel.”

Etiketler: Del Valle


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