Türkiye’de ilk kez İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından düzenlenen ‘Delightful School Programı’, yurtdışından programa katılım gösteren öğrencileri birer ‘kültür elçisi’ olarak yetiştiriyor.

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Delightful School Kış Dönemi Programı’nda, ABD Seatle College Yaşamboyu Onursal Rektörü Dr. Jill Wakefield, misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. İAÜ’nün işbirliği yaptığı üniversitelerin yanı sıra farklı birçok üniversitelerden gelen yedi Pakistanlı, yedi Endonezyalı ve üç Malezyalı öğrenci olmak üzere toplam 17 öğrenci ‘Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama’ (Marketing for Healthcare Organisations), ‘Türk Tarihi ve Türk Sanatının Müzelerle Anlatımı’, ‘Liderlik ve Kültür’ (Leadership and Culture) derslerini aldı.

Kısa dönemli eğitim programı

Uluslararası İlişkiler Direktörü Prof. Dr. Zafer Aslan, bu eğitim programlarına kapasitelerini geliştirmek üzere katılma olanağı bulan seçilmiş öğrencilerin küresel ölçekte kuzey-güney; doğu-batı arasındaki mesafeleri kaldırdıklarını, İAÜ’nün stratejileri doğrultusunda çeşitlendirilmiş kısa dönem eğitim programlarında birbirleri ile sınıf arkadaşı olma ayrıcalığına sahip olduklarını vurguladı. Zafer Aslan aynı zamanda program sonunda, gerek bilimsel, gerekse kültürel ufuklarını genişlettiklerini, ülkelerindeki bölüm programlarına yönelik çok disiplinli bir eğitimi, hızlandırılmış olarak ve derinlemesine alabildiklerini belirtti. Ayrıca, öğrencilerin küçük gruplar içinde yaşam boyu unutmayacakları ortak çabalarını deneyimlediklerinin ve çok kısa süre içinde ders kredilerini transfer edebildiklerinin de altını çizdi.

Delightful School Programı’na bugüne kadar Meksika’dan Avustralya’ya, Brezilya’dan Çin’e kadar dünyanın birçok ülkesinden gelen 500’e yakın uluslararası öğrenci katılımı olduğunu belirten İAÜ Uluslararası Kısa Dönem Eğitim Programları Koordinatörü Gürkan Donat da, “Uluslararası öğrenciler katıldıkları Delightful School Programı ile kendi üniversitelerine kredi transferi yapabiliyor. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli yörelerini, zenginliklerini tanıma fırsatı buluyorlar” dedi.

Delightful School Programı’nın açtığı yoldan önemli işbirliklerine imza attıklarını belirten İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “3 yıldır düzenlenen Delightful School Programı ile her dönemde yurtdışına büyükelçiler atıyoruz. Ve bu büyükelçiler, bizim için gönüllü bir şekilde yaşam boyu çalışıyorlar” derken; İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli de; akademik katkısının yanı sıra, programın dostluğa ve barışa katkı yaptığını dile getirerek, “Biliyoruz ki, sevginin dili tektir, barışın dili tektir. Yurtdışından gelen öğrencilerin kültürlerini, medeniyetlerini bizlerle paylaşması, bizim kendi kültürümüzü ve medeniyetimizi onlara aktarmamız çok anlamlı” şeklinde konuştu.

Kültürler arası etkileşim

Delightful School programı çerçevesinde ‘Türk Sanatının Müzeler Aracılığıyla Keşfi’ adlı dersi veren İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı M. Reşat Başar, Anadolu coğrafyasında gelişen sanatımızın tarihsel sürecini dünyanın dört bir yanından katılan öğrencilere hem teorik hem de müzeler aracılığıyla aktardıklarını belirtirken, kültürler arası etkileşimi sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

‘Delightful School Programı’na katılan öğrenciler, hem eğitimlerden hem de İstanbul ve Antalya’da yaptıkları tarihi ve turistik gezilerden çok memnun kaldıklarını belirtirken, “Kendimizi evimizde gibi hissettik” mesajı verdiler.

500 yabancı öğrenci sertifika aldı

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, bugüne kadar Delightful School Programı çerçevesinden 500’e yakın öğrenci Türkiye’nin yurtdışındaki kültür elçisi olarak sertifikalarını aldılar. Ayrıca İAÜ Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ders değerlendirme sürecinde başarılı olan, gerekli öğrenim çıktılarını sağlayan öğrenciler aldıkları ders kredilerini üniversitelerindeki bölümlerine transfer edebildiler.

İAÜ Kısa Dönem Eğitim Programları, Uluslarararası İlişkiler Direktörlüğü Direktör Yardımcısı Ayşe Deniz Özkan, Kısa Dönem Eğitim Programları Koordinatörü Gürkan Donat ve İletişim Uzmanı Ömer Çağlar Ümit tarafından koordineli olarak yürütülmekte olup, özellikle son iki yıldır okyanus aşırı ülke öğrencilerinin geniş katılım sağladığı çalışmalar arasında yer alıyor. Programa katılan uluslararası öğrenciler zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki etkilerinden robot geliştirmeye, DNA’nın keşfinden, moda tasarımına kadar çok farklı konularda eğitim alıyor.

Yılda üç kez düzenlenen Delightful School’un bahar dönemi programı, bu yılda 8-15 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

