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Demet Akalın boşanma konusuna son noktayı koydu

Ünlü sanatçı Demet Akalın eşi Okan Kurt ile boşanıyor dedikodularına son noktayı koyarak, boşanmalarının söz konusu bile olmadığını açıkladı.

Demet Akalın boşanma konusuna son noktayı koydu

19 Ağustos 2017 16:51
Demet Akalın boşanma konusuna son noktayı koydu - Tıkla İzle

Bodrum Yalıkavak’daki bir beach kulüpte sahne alan Demet Akalın’ı mekanın kapısında sevenleri karşıladı. Demet Akalın konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta evine gelen haciz nedeniyle oldukça zor günler yaşayan Demet Akalın, “Yorgunluk yok. Bu gün iyiyim. Çok arayan soran oldu bütün Türkiye aradı desem abartmış olmam. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. O da bir patlamaydı geçti ve bitti diyerekten kendime telkin etmeye çalışıyorum. Mevzu çok tatsız ve sevimsiz olduğu için sanırım gücüme gitti çünkü çok çalışan bir insanım. Geçti gitti diyelim. Çok sevenim varmış, çok dostumuz varmış. Bir de yıllarca boşa yapılan dostluklar varmış. Çok eski küstüğüm arkadaşlarım vardı onlarla barıştım. Fatih Terim’den Murat Boz’a Kenan Doğulu’ya herkes o kadar güzel şeyler söylediler ki, onlar beni ayağa kaldırdı. Aslında kalkmayacak bir şey yoktu ama insan yine de bir telefon, mesaj istiyor böyle günlerde.” dedi.

Haciz olayı sonrasında bağlandığı canlı yayında oldukça zor anlar yaşayan Demet Akalın, “Ben canlı yayında olan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Sonradan kendimi izleyince şaşırdım. Nispetizm diye bir kelime geçince sigortalarım attı ama benim magazinle aram hep iyidir. Düşe kalka beraber yürüdük ama o gün duygusal bir patlamaydı. Geldi geçti” şeklinde konuştu.

Bu olayla sonrasında eşi Okan Kurt ile boşanacaklarına dair haberler çıkan Demet Akalın, “Yok böyle bir şey. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Adam şimdi İstanbul’dan havaalanına indi yine adamı göremedim. Ben konsere geldim” ifade etti. 

Eren Ayhan

Etiketler: demet akalın, Okan Kurt


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