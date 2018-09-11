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Demir İpek Yolu'na 35 milyar avro

Demir İpek Yolu'na 35 milyar avro
Demir İpek Yolu'na 35 milyar avro

lmanya’nın finansal desteğiyle yapılacak proje hızlı tren setlerinin alımını ve yeni hatların inşasını kapsıyor. Mevcut hatlar ile sinyalizasyon teknolojisinin modernizasyonu da proje kapsamında gerçekleştirilecek.

Son dönemlerde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan yakınlaşma ekonomiye de olumlu yansıyor. Kur savaşlarına karşı Türkiye’nin yanında yer alan Almanya Türk demir yollarının modernizasyonu için kesenin ağzını açtı. Der Spiegel’in haberine göre Türkiye ve Almanya arasında 35 milyar avro büyüklüğünde devasa bir demir yolu projesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Tedarik tarafında Siemens’in lokomotifi olacağı konsorsiyum tarafından yürütülecek ve Almanya’nın finansal ve teknik desteğiyle yapılacak proje yeni yüksek hızlı tren alımını, yüksek hızlı trenler için yeni rotalar açılmasını, demiryollarının inşasını, mevcut olan hatların ve sinyalizasyon teknolojisinin modernizasyonunu kapsıyor. Siemens’ten yapılan açıklamada ise projelerle ile ilgili projelerin sürdüğü belirtildi.

II. Abdülhamit Han döneminden bu yana demir yolu hatlarında Türkiye ve Almanya arasında süregelen iş birliğine dikkat çekilen haberde, proje için yetkililerin 3 aydır görüşmeler sürdürdüğü de vurgulanıyor. Türkiye’nin bu süre zarfında Çin ile de aynı proje için müzakerelerde bulunduğu ancak çıkmaza girilmesinin ardından Almanya hükûmetinin Türkiye ile normalleşmeye başlayan ve iyileşme sürecine giren ilişkilerin perçinlenmesi için projeyi fırsat olarak gördüğü ifade edildi.

ALMAN BAKAN GELİYOR
Haberde, eylül ayı sonunda Almanya’nın Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Thomas Bareiß tarafından Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirileceği ve finansman konusunun görüşüleceği söylenirken Türkiye’nin düşük faizli kredi ve ihracat garantisi istediği iddia edildi. Almanya hükûmetinin herhangi bir söz vermediği ancak mali destek konusuna sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Mart ayında kurulan koalisyon hükûmetinin ortağı olan sosyal demokrat SPD, Türk lirasında yaşanan değer kaybı ve artan enflasyon sebebiyle Türkiye’ye destek verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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