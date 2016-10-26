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Demirören: 'Fenerbahçe yarışın içinde olur'

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin iyi bir kadrosu olduğunu ve şampiyonluk yarışının içinde olacağını söyledi.

Demirören: Fenerbahçe yarışın içinde olur

26 Ekim 2016 22:25

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören ile katıldığı TRT Spor’da açıklamalarda bulundu. Demirören’in açıklamaları şöyle:

"Kulüplerimizde altyapı hocalarımızın ücretlerini biz ödeyeceğiz"

Türk hakemlerinin iyiye gittiğini belirten Demirören, Cüneyt hocanın Türkiye’nin gururu olduğunu ifade etti. TFF Başkanı, senede Türkiye’de 93 bin futbol maçının oynandığını vurgulayarak hakem hatalarının normal olduğunu vurguladı.

Demirören, turnuvalara katılmanın başarılı olduğunu da dile getirerek, "Hepimizin özlediği milli takımı oluşturmak 4-5 sene sürer. Ondan sonra kademe kademe yukarıya çıkacağız. Bugün altyapı için senede 8-9 milyon euro para harcanması lazım kulüplerde. Bugün yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Kulüplerimizde altyapı hocalarımızın ücretlerini biz karşılayacağız" dedi.

"Taraftar sayısında artış var"

Passolig’ten dolayı taraftarın azalmadığını ifade eden Demirören, "Türkiye’de taraftar ortalaması 13 bin. 4 büyükleri çıkarırsak, 4 bin. Geçen seneye oranla taraftar sayısında %30’a yakın bir artış var. Halk arasında Passolig için ’fişleniyoruz’ algısı oldu. Ne alakası var? Bankada hesap açsan da bilgileri veriyorsun" diye konuştu.

"Fenerbahçe yarışın içinde olur"

Yayın ihalesi için 6-7 firmanın başvurduğunu ve 600 milyon Dolar gelir beklediğini söyleyen Demirören, ligdeki takımların durumu için ise şöyle konuştu:

"Başakşehir iyi gidiyor. 3-4 haftayı da böyle devam ettirebilirse, götürebilir. Osmanlıspor Avrupa’da da oynuyor, o yüzden biraz yorgunluk var. Fenerbahçe’nin iyi kadrosu var, toparlanır. Yeni bir hoca geldi, muhakkak yarışın içerisinde olurlar diye düşünüyorum"

Demirören, milli maçların İstanbul’da oynanmayacağını da sözlerine ekledi.

Etiketler: Yıldırım Demirören


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