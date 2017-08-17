Demirspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Taraftara ve basına açık yapılan idman 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Giray Bulak yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma hareketleriyle çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün akşam saat 21.45’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.