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Demirtaş: 'İspatlanırsa siyaseti bırakacağız'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Belediye bütçesinden PKK’ya para aktarıldığının ispatlanması halinde siyaseti bırakacaklarını ve bütün Türkiye’den özür dileyeceklerini kaydetti.

Demirtaş: İspatlanırsa siyaseti bırakacağız

29 Ekim 2016 16:14
Demirtaş: 'İspatlanırsa siyaseti bırakacağız' - Tıkla İzle

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasına ilişkin, partisinin Yenişehir İlçe Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Demirtaş, mükemmel bir belediyecilik yapmadıklarını, eksiklikleri ve yanlışlarının olduğunu belirterek, “Fakat halk her zaman şunun farkındaydı. Burada bir halk iradesi var ve canla başla, fedakarlıkla, dürüstçe, soygun ve hırsızlık yapmadan baskılar karşısında direniyor. Yerel yönetimlerimiz bütün bu zorluklara rağmen halkın iradesini temsil etmeye çalışıyor. Kısıtlı bütçelerine rağmen hizmet yapmaya çalışıyor” dedi.

Belediye bütçesinden PKK’ya para aktarıldığının ispatlanması halinde siyaseti bırakacaklarını ve bütün Türkiye’den özür dileyeceklerini kaydeden Demirtaş, “Belediyelerden istifa edeceğiz. Milletvekilliğinden istifa edeceğiz. Bu bir yalandır. Belediye bütçesi dağa bayıra gitmez, gitmesinin de imkanı yok. 1999’dan bu yana bir tek lira bulunmuş olsaydı tutuklanmayan başkan kalır mıydı? Örgüte yardım yataklıktan hepsi ceza alırdı. Halkın parasını halka hizmet için harcanması gereken parayı çarçur eden, hırsızlıkla soygunla talanla rüşvetle cebine koyan bir tek belediye eş başkanımız varsa onu da hep birlikte cezalandıralım. Böyle bir onursuzluğu biz zaten kabul etmeyiz” diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alındığı günden beri kentte çöplerin toplanmamasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Demirtaş, şunları kaydetti:

“Çöp meselesi ile ilgili belediyelerimizde de tabii ki ilk günden itibaren işçilerin bir tepkisi vardı ama dünden beri biz toplamak istedik. Makine ikmallerden araçların çıkışına izin vermediler. Şimdi DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek ile de görüştük. Belediyedeki arkadaşlarla da görüşülecek, valilikle de görüşülecek. Biz halkımızın asla mağdur olmasını istemiyoruz. En hızlı şekilde sağlık açısından çöplerin hızla toplanması için de kendilerinden ricada bulunduk. Birkaç saat içinde de bu mesele çözülür diye temenni ediyorum.”

Etiketler: Selahattin Demirtaş


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