HDP milletvekili ve sözcüsü Ayhan Bilgen, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz Cumartesi günü kalp krizi geçirdiği iddiasında bulundu.

Söz konusu cezaevi kaynaklarından İHA’nın edindiği bilgiye göre, kalp krizi konusunun kesinlikle gerçeği yansıtmadığı, hastaneye sevk konusunu gerektirecek herhangi bir konu olması halinde suçlu veya tutuklunun kimliğine bakılmasızın her koşulda ve şartta muayene ve tedavisi için sevkinin gerçekleştirileceği açıklandı. Demirtaş’ın, hafta sonu sağlık şikayetiyle ilgili cezaevi revirine çıktığı ve yapılan kan ölçümlerinde kolesterol değerlerinin yüksek olduğu belirtildi.

Koray Ustabaşı

