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Demirtaş’ın kaldığı cezaevinden 65 terör suçlusu Bandırma’ya nakledildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’ın tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde kalan 65 terör suçlusu, Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Demirtaşın kaldığı cezaevinden 65 terör suçlusu Bandırmaya nakledildi

23 Kasım 2016 12:09

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde hükümlü bulunan 65 terör suçlusu, Adalet Bakanlığının aldığı kararla 21 Kasım 2016 Pazartesi günü ring araçlarıyla Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.
Cezaevi yetkilileri, zaman zaman ihtiyaca binaen iller arasında nakillerin yaşandığını, 2 ay önce de Tekirdağ’dan Edirne’ye 25 terör suçlusunun geldiğini, son dönemde de cezaevlerindeki yoğunluk ve idari kararlar nedeniyle kentten Bandırma’ya nakillerin gerçekleştirildiği belirtildi.

65 terör suçlusunun Bandırma’ya nakledildiği gün Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ve beraberindeki heyet, Edirne F Tipi Cezaevi’nde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Milletvekili Abdullah Zeydan ile görüşme gerçekleştirmek için Edirne’ye gelmişti. 

Koray Ustabaşı

Etiketler: Cezaevi, nakil, Selahattin Demirtaş


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