ANTALYA (İHA) - Antalya’da 1 buçuk yıldır devam eden Deniz Aktaş davasında indirimsiz müebbet kararı çıktı. Sanık Lokman Barış Ç, son duruşmadaki savunmasında "Bana ayağıyla dürtüp uyandırdı ve 'kahvaltı hazırla' dedi. Tartışma sonunda kavga çıktı ve aniden gelişen bir olaydı. Ben katil değilim pişmanım" dedi. Sanığın avukatı ise ilginç bir açıklamayla sanığı savunarak "Sanıkla mağdure Edirne ve Rize’de defalarca tatile gitmiştir. Sanığın öldürmek gibi bir niyeti olsaydı. Edirne’de ırmağa atardı ‘Boğuldu’ derdi, ya da Rize’de dağda kaleden atar ‘Düştü’ derdi" ifadelerini kullandı. Deniz Aktaş’ın annesi Figen Yetişkin ise ağırlaştırılmış müebbet cezası için temyize gideceklerini söyledi.

Antalya'da 4 Mart 2015 tarihinde sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Deniz Aktaş'ın 1 yılı aşkın süredir devam eden mahkemesinin karar duruşması Antalya Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık Lokman Barış Ç. ve avukatları ile Deniz Aktaş'ın annesi Figen Yetişkin ve çok sayıda kadın avukat katılımıyla gerçekleşti.

Takım elbiseli kravatlı sanık

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın sanığı Lokman Barış Ç.’nin duruşmaya siyah takım elbise ve kravatla katıldığı görüldü. Hakim Yücel Dağdelen’in başkanlık ettiği mahkemede sanığın avukatları Necip Bağırsakçı ile Turan Yaşin savunurken Deniz Aktaş’ın annesi Figen Yetişkin’i ise kadın avukatlar Devrim Karadeniz Peker, İpek Bozkurt ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Şule Uçar savundu.

"Sanık cinayeti planlayarak işledi"

Avukat Devrim Karadeniz Peker, sanığın cinayeti planlayarak ve tasarlayarak işlemiş olduğuna dikkat çekerek, "Mütalaaya aynen katılıyoruz. Sanığın planlayarak ve tasarlayarak suçu işlediğini düşünüyoruz. Kendisinin şiddete yatkın bir insan olduğunu düşünüyoruz. Deniz Aktaş’la yaşadığı aynı dönemde Dilek Güngör isimli bir kadına karşı da cebir ve tehdit uygulayarak cezalandırılmıştır" dedi.

Avukat İpek Bozkurt da "Bu olay klasik adli bir vaka değildir. İndirimsiz olarak verilecek karar ile adalet ve vicdan duygumuzun onarılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Bana ayağıyla dürttü, kavga çıktı ben katil değilim"

Sanık Lokman Barış Ç. ise katil olmadığını söyledi. Pişman olduğunu belirten Sanık Ç., "Beraberliğimizde hiçbir sorunumuz olmadı. Planlayarak tasarlayarak ve düşünerek aklımın ucundan bile böle bir olay geçmedi. Ben hayatımda silah görmedim. Kavga çıktığı zaman bana ayağıyla dürterek kalkıp kendisine kahvaltı hazırlamamı istedi. Aramızda tartışma çıkınca o anda olan bir şeydi. Ben katil değilim. Pişmanım ve üzgünüm" dedi.

Sanık avukatından ilginç savunma

Sanık Avukatı Necip Bağırsakçı ise ilginç bir savunma yaptı. Sanık Lokman Barış Ç’nin olayı Deniz Aktaş’ın erkekliğine yönelik sözleri nedeniyle işlediğini belirten Bağırsakçı, "Mağdurenin kendisine ve erkekliğine yönelik sözleri nedeniyle haksız tahrik altında işlenmiştir. Mağdurenin kendi el yazısı ile yazdığı mektupta sanıkla sürekli kavga ettikleri ve sonra tekrar barıştıkları anlaşılmıştır. Sanıkla mağdure Edirne ve Rize’de defalarca tatile gitmiştir. Sanığın öldürmek gibi bir niyeti olsaydı. Edirne’de ırmağa atardı ‘Boğuldu’ derdi, ya da Rize’de dağda kaleden atar ‘Düştü’ derdi" dedi.

Mahkeme, duruşmanın ardından Lokman Barış Ç’yi kasten adam öldürmek suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına, suçu silahla işlemiş olduğu için 6136 sayılı yasaya muhalefetten 2 yıl 6 ay hapis ve 80 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sanık avukatları ve mağdure avukatları kararı temyiz edeceklerini belirtti.

Kararın ardından Antalya Adliyesi bahçesinde açıklama yapan Anne Figen Yetişkin, ağılaştırılmış müebbet cezası verilmesi için temyize gideceklerini söyleyerek, "Bugün Deniz'in davası bitti. Davada indirim alamaması iyi bir şeydir. Bundan sonra öldürülen kadınların cinayetlerin aynı şekilde davaların görülmesini istiyorum. Sanığın beyanları yalandır. Adalet yerini buldu. Avukatlar kadın katili olmadığını söyledi ama o kadın katilidir. Kararı temyiz edeceğiz" dedi.

Kadın avukat sanık avukatına tepki gösterdi

Avukat İpek Bozkurt ise sanık avukatı Necip Bağırsakçı’ya tepki göstererek "Haksız tahrik indirimi uygulanmadı bunlar önemliydi. Mahkeme 1 buçuk yıldır, ‘Ben katil değilim, ben bilgisayarcıyım. Benim cinselliğime küfür etti' diyen bir sanığı dinledi. Ama artık bunları kabul etmedi mahkeme. Sanık avukatı mahkemede 'Edirne’de Rize’de tatile gittiğinde Deniz Aktaş’ı öldürebilirdi' şeklinde savunma yaptı. Yani bir erkek avukat bizim karşımızda bir öldürmenin nasıl olabileceği konusunda bize akıl verdi" diye konuştu.

Alparslan Çınar



