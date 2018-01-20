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Deniz Ateş Bitnel’in lisansı askıya alındı

Süper Lig’de iki sezon önce Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçını yönettikten sonra uzun süre maç alamayan daha sonra da B Klasman’a düşürülen hakem Deniz Ateş Bitnel’in lisansı askıya alındı.

Deniz Ateş Bitnelin lisansı askıya alındı

20 Ocak 2018 15:28

Futbolun içinde hakem hataları her zaman oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Gerek ligimizde gerekse Avrupa’da birçok karşılaşmada yapılan hataların maçların önüne geçtiği de oldu. Bu mücadelelerden biri de 2015-2016 sezonunda Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi. Bu maça dair hafızalarda öne çıkan en önemli şey de müsabakanın hakemi Deniz Ateş Bitnel’in gösterdiği kırmızı kartlar. 35 yaşındaki hakem, bu maçta Trabzonspor’dan 4 isme kırmızı kart çıkarmış ve bordo-mavili takım 7 kişi tamamladığı mücadeleyi 2-1 kaybetmişti. Bitnel, söz konusu yönetiminden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uzun süre dinlendirilmiş ve ilk resmi maçına yaklaşık 6 ay sonra TFF 1. Lig’de düdük çaldığı Manisaspor-Elazığspor karşılaşmasıyla çıkmıştı. Deniz Bitnel, son olarak da 10 Eylül 2016’da İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup’ta oynanan Çamlıcaspor-1877 Alemdağspor müsabakasını yönetti.

LİSANSI ASKIYA ALINDI

Olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçına FIFA Kokartı ile çıkan Deniz Ateş Bitnel, başta bordo-mavili camia olmak üzere TFF yönetiminin de tepkisini çeken yönetiminden sonra bu sezon başı B Klasman’a kadar düşürülmüştü.

Süper Lig’in devre arasında güncellenen hakem listeleriyle birlikte genç hakemin lisansı da askıya alındı. Bu aşamadan sonra Bitnel’in kariyerinin devam edip etmeyeceği de merak konusu.

Uygar Aydın

Etiketler: Deniz Ateş Bitnel

 

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