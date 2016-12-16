21-24 Mart 2017 tarihleri arasında Pendik Green Park Convention Center'da düzenlenecek olan Exposhipping EXPOMARITT İstanbul Gemi İnşa ve Yan Sanayi Fuarı'nda Türk Yunan kardeşliğine örnek teşkil edecek bir gelişme yaşandı. Tüm üyelerine Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul'a katılmaları için çağrıda bulunan Yunanistan Deniz Ticaret Odası, fuara da geniş bir delegasyon heyeti ile katılmaya hazırlanıyor.

Dünyanın 5 kıtasında 20'den fazla ülkede 5 bin çalışanıyla her yıl 400 fuar ve benzeri etkinlik düzenleyen küresel pazarlama ve iletişim hizmetleri şirketi UBM tarafından düzenlenen Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın tam desteği ile gerçekleştiriliyor. Fuarı ayrıca Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Gemi Sanayicileri Derneği, Innovation Norway, İhracatçılar Birliği, Gemi Brokerları Derneği, Türk Deniz Eğitim Vakfı, Türk Armatörler Birliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası ve Gemi Mühendisleri Odası da destekliyor.

Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul'un sektörün fuarı olduğunu ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, "Fuarımıza Yunanistan Deniz Ticaret Odası'nın verdiği desteği çok anlamlı buluyoruz. Bu destek Türk Yunan kardeşliğine de çok güzel bir örnektir. Yunanlı meslektaşlarımızı fuarımızda ağırlamaktan büyük gurur duyacağız. Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul'a 40'dan fazla ülkeden, 600'den fazla markayı temsilen 200'ün üzerinde katılımcı bekleniyor. Toplamda ise 50'den fazla ülkeden yaklaşık 10 bin denizcilik profesyonelinin ağırlanması hedefleniyor. Bu kadar yoğun katılımın olduğu bu fuarda Yunanistan Deniz Ticaret Odası'nın verdiği desteğin bizim için ayrı bir önemi var" dedi.

Uluslararası Exposhipping EXPOMARITT İstanbul kapsamında son yıllarda Türk tersanelerine dünyanın en gelişmiş açık deniz petrol platformu destek gemi çeşitlerini ve Norveçli balıkçıların belgesellerinde görülen dünyanın en gelişmiş balıkçı gemilerini de sipariş eden Norveç ile de önemli işbirliğine imza atılıyor. Denizcilik sektöründe Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olan Norveç devletinin Resmi Ticaret Müşavirliği Ofisi Innovation Norway, fuar kapsamında Türk ve Norveçli denizcilik profesyonellerinin fikir, deneyim ve iş imkanlarını paylaşıp geliştirebilecekleri bir ortamın oluşturulmasında destek sağlayacak. Fuar kapsamında Innovation Norway tarafından İMEAK Deniz Ticaret Odası desteğiyle düzenlenecek seminerlerde dünya denizciliğinin ana gündemini oluşturan ‘Green Shipbuilding' ve 'Green Shipping' konuları ele alınacak.

