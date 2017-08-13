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Denizde kalp krizi geçiren murakıp boğularak hayatını kaybetti

Bursa’da müftülükte murakıplık yapan bir kişi serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Denizde kalp krizi geçiren murakıp boğularak hayatını kaybetti

13 Ağustos 2017 15:59

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya İlçesinde öğle saatlerinde serinlemek için denize giren Mudanya Müftülüğü’nde görevli murakıp Mustafa Çelik (53) kalp krizi sonrası denizde boğularak hayatını kaybetti.

Durumu fark eden vatandaşların yardımıyla denizden çıkartılan Çelik 112 acil servisin bütün müdahalelerine rağmen hayat döndürülemedi. 53 yaşındaki Mustafa Çelik’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Çelik’in cenazesi Mudanya Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Savcılığı raporu doğrultusunda ailesine teslim edilecek olan Çelik’in haberini alan yakınları ve kendi camiasından arkadaşları hastaneye akın etti. Çelik uzun yıllardır Mudanya Müftülüğünde görev yapmaktaydı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Hakkı Ovatman


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