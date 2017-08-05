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Denizde kaybolan gencin ailesi 21’inci günde denize açıldı

Beşiktaş Arnavutköy’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması öncesi 4 arkadaşıyla birlikte denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kaybolan gencin gözü yaşlı ailesi 21 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği tekneyle çocuklarını aramaya çıktı.

Denizde kaybolan gencin ailesi 21inci günde denize açıldı

05 Ağustos 2017 16:02
Denizde kaybolan gencin ailesi 21’inci günde denize açıldı - Tıkla İzle

Beşiktaş Arnavutköy’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anması öncesinde 17 yaşındaki Furkan Yıldırım, 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Arkadaşlarıyla yüzen genç Furkan, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. O günden bu yana tam 21 gün geçti. Gencin gözü yaşlı ailesi sahilde kurulan çadırda kaybolan oğullarından bir haber bekliyordu.Acılı aile, 21 günün ardından çocuklarında hiçbir haber gelmemesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(İBB) tahsis etmiş olduğu arama kurtarma teknesiyle Furkan Yıldırım’ı aramaya çıktı.

“Çocuğumuzu bulmadan gitmeyeceğiz” 

Kaybolan gencin acılı babası Memduh Yıldırım,“Bugün Furkan’ın kaybolmasının 21'inci günü. Hiçbir gelişme yok. Şu an hiçbir aramada yok. Her hangi bir bilgi de vermiyorlar. Aranıyor mu? Aranmıyor mu? Hiçbir bilgi yok. Biz sahilde bekliyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımdan bir destek bekliyorum. Bizimle ilgilenmesini, bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Biz sahilde yatıp sahilde kalkıyoruz. Çocuğumuzu bulmadan gitmeyeceğiz. Bir an önce bizim çocuğumuz bulsun, versinler” dedi.
“21’inci gün olduğu halde, ilk günde olduğu gibi hiçbir şey yok”
Aramalar konusunda kendilerine bilgi verilmediğini ifade eden Yıldırım, “21’inci günde olduğu halde ilk günde olduğu gibi hiçbir şey yok. Herhangi bir gelişme yok. ‘Buradan çıkar’ diyenler var ama bir gelişme yok. Bir yetkili arayıp da ‘Bugün Sarayburnu’nda aradık ya da Büyükçekmeçe tarafında aradık’ diyebilirler. Telefonu açıp bir şeyler söylenmesi, bir babaya teselli verilmesi bir şey değil. Çok bir şey mi istiyoruz devletten? Çocuğumuzun cesedini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı. 

“Kendi gözümüzle görmek istedik” 

Ailesiyle birlikte İBB’nin tahsis ettiği tekneyle Furkan Yıldırım’ı aramaya çıkan baba Yıldırım“Bugün Büyükşehir Belediyesi’nden bir tekne istedik. Kendi gözümüzle dolaşıp bakmak istiyoruz. Biz de kendi gözümüzle görmek istedik. Arama tarama işlemleri görmek istedik. O yüzden bugün gideceğiz. Aramalar var mı yok mu? Ne tarafta aranıyor? Bir görmek istedik” şeklinde konuştu.

Caner Sönmez
 

Etiketler: arnavutköy


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