Denizde kaybolan ünlü jokey Ediz Arslan'nın cansız bedeni bulundu

Mudanya'nın Yalıçiftlik köyü Ketendere sahilinde dün saat 19.00 sıralarında 4 arkadaşıyla denize giren ünlü jokey Ediz Arslan (24), yoğun dalgalar ve fırtına sebebiyle denizde kayboldu. Arslan'ın kaybolduğu gören arkadaşları hemen sahil güvenlik, jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber verdiler. Dalgıçların gece arama çalışmalarından sonuç elde edilemeyince, aramalar sabaha bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla dalgıçların yaptığı çalışmayla Ediz Arslan'ın cansız bedeni bulundu. Arama çalışmalarını yakından izleyen ailesi ve yakınları ise acı haberle yıkıldı. Türkiye Jokey Kulübü'nün sevilen jokeyinin çok sayıda birinciliği bulunuyordu.

Serkan Akkuş