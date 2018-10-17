Denizi kirleten 152 gemiye 7 milyon lira ceza kesildi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü, daha temiz bir Mersin için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan özel ekip ve alınan yeni araçlarla deniz kirliliğine karşı denetimler hız kesmeden devam ediyor. Denizi kirletenlere suçüstü yapan ekipler, özellikle denize atık bırakan gemilere ceza yağdırıyor.

'GÖZNE' DENETLİYOR 'NAMRUN' MÜDAHALE EDİYOR

'Abanoz' isimli deniz temizleme teknesi ve 1 fiber tekne aracılığıyla denizi temizlemek için haftanın 7 günü görev alan ekipler, 'Gözne' isimli deniz denetim teknesi ve 'Namrun' isimli yüksek hızlı acil müdahale botu ile denetim çalışmaları ve deniz kirliliğine karşı topyekun mücadele ediyor. Günde 2 kere denetime çıkan deniz kirliliği denetim ekipleri, özellikle yük almak ve boşaltmak için Mersin Limanı'na yanaşan gemilere gerçekleştirdiği sıkı denetimlerle dikkat çekiyor. Denize atık boşaltanlara göz açtırmayan ekipler, aldıkları numuneleri laboratuvar ortamında analiz ederek ilgili birimleri konudan haberdar ederken, yasal mevzuatlara göre numunede tespit edilen maddeye göre para cezası ile cezalandırıyor.

152 GEMİYE 7 MİLYON 386 BİN LİRA CEZA

Mersin Büyükşehir Belediyesiden yapılan açıklamada, "Deniz kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalarda 954 denetim yapılırken, denizi kirlettiği tespit edilen 152 gemiye 7 milyon 386 bin 569 lira para cezası kesildi. Gerçekleştirilen denetim ve cezai işlemler neticesinde denizi kirletme oranında önemli derecede azalma dikkat çekerken, kesilen cezalar da caydırıcı nitelik kazanmaya devam ediyor" denildi.

2 BİN 700 TON ÇÖP TEMİZLENDİ

Deniz temizleme faaliyetlerine 2014 yılının son 6 ayında başlayan ekipler, bu 6 aylık süreçte doğrudan veya dolaylı yollarla denize ulaşan ve deniz yüzeyinde kirliliğe sebep olan 266 ton, 2015 yılında 970 ton 500 kilogram, 2016 yılında 367 ton 800 kilogram, 2018 yılında 824 ton 690 kilogram ve 2018 yılının ilk 10 ayında 271 ton 10 kilogram olmak üzere 2 bin 700 ton katı atık ve çöpü temizledi.

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çamlıbel ve Taşucu Atık Kabul Tesislerinde barınan ve faaliyet gösteren deniz araçlarından da Mavi Kart uygulaması ile bugüne kadar toplam 5 bin 180 ton atık su toplandığı kaydedildi.