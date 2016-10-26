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Denizi olmayan şehirden kıtalar arası balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan ancak sınırları içerisinde yer alan barajlarında üretilen alabalıkları 15 ülkeye ihracat eden Kahramanmaraş, kıyı kentleriyle yarışıyor.

Denizi olmayan şehirden kıtalar arası balık ihracatı
Denizi olmayan şehirden kıtalar arası balık ihracatı - Foto Galeri

26 Ekim 2016 10:34
Denizi olmayan şehirden kıtalar arası balık ihracatı - Tıkla İzle

Menzelet Barajı'nda yer alan alabalık ve yayın balığı üretim çiftliğinde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, 2015 yılında 2 bin 500 tonun üzerine alabalık ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her yıl balık ihracatının artarak devam ettiğini kaydeden Emiralioğlu, "Kahramanmaraş ilimizin denize kıyısı yok ama Elbistan ilçemizden doğan Ceyhan Nehrimiz var. Ceyhan Nehri özellikle üzerine kurulan barajlar sayesinde hem enerji üretimine hem tarımsal üretime, hem içme suyunun yanında alabalık üretimi kapsamında balık çiftliklerinin kurulmasına imkan sağlıyor" dedi. Kahramanmaraş'ta ihracatın büyük bir kısmının alabalık çiftliklerinden gerçekleştirildiğini vurgulayan Emiralioğlu, şunları kaydetti:

"2015 yılı içerisinde 2 bin 500 tonun üzerinde alabalık ihracatı gerçekleştirdik. Rusya başta olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu’dan 15 ülkeye ilimizden doğrudan alabalık ihracatı gerçekleştirildi. Bu yapılan ihracat iki şekilde oluyor. İlki müdürlüğümüz tarafından sağlık sertifikası verilen doğrudan balık ihracatı şeklinde ilgili ülkelere ihraç ediliyor. Birde ilimizde bulunan balık işleme tesislerince yapılan alabalık ihracatımız var. Buradan dondurulmuş balık şeklinde Rusya başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştiriliyor." 

Muhammet Özer

Etiketler: kahramanmaraş, kıtalar arası balık ihracatı


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