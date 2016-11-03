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Denizli-Ağrı-Muş arası akıl almaz dolandırıcılık iddiası

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde eşi vefat ettikten sonra evlenmek isteyen 61 yaşındaki adam akıl almaz dolandırıcılığın hedefi oldu.

Denizli-Ağrı-Muş arası akıl almaz dolandırıcılık iddiası

03 Kasım 2016 13:01
Denizli-Ağrı-Muş arası akıl almaz dolandırıcılık iddiası - Tıkla İzle

Bir aracı vasıtasıyla 5 ay önce imam nikahıyla evlendiği kadının akrabaları olduğu öne sürülen iki kişiye 25 bin TL veren adam, kadının yine aynı kişiler tarafından kaçırıldığını ve karşılığında 150 bin TL daha istediklerini iddia etti. Eşinin gizlice kendisini arayıp 'beni kurtar' dediğini söyleyen Evren, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de, 11 ay önce eşini kaybeden 4 çocuk babası 61 yaşındaki Abdurrahman Evren, Muş’un Malazgirt ilçesinde ikamet eden K.D.'nin tavsiyesiyle evlenmek için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine gitti. İddiaya göre Doğubeyazıt’ta eş adayı B.E.’nin akrabaları K.E. ile E.D., Evren’den 10 bin TL istedi, aksi takdirde B.E.’yi vermeyeceklerini söyledi. Zorda olduğu için parayı verdiğini söyleyen Evren, burada imam nikahı kıyıldıktan sonra eşiyle birlikte Denizli’ye gelmek için Ağrı otogarına gitti. Evren, B.E.’nin akrabalarının kendisini burada da rahat bırakmadığını ve kadını kendi arabalarıyla Denizli’ye getirmek istediklerini ileri sürdü. Evren, yolda dağlık bir bölgede şahısların 10 bin TL daha istediğini dile getirerek korktuğunu ve ikinci kez parayı verdiğini kaydetti.

Denizli’ye geldikten sonra eşinin akrabaları olan K.E. ile E.D.’nin evden ayrılmadıklarını, gitmeleri için onlara 700 dolar daha verdiğini ileri süren Evren, "10 bin TL eşimin ailesine verdikten sonra, Denizli’ye gelirken araçta benden 10 bin TL daha istedi. 'Eğer parayı vermezsen, bu dağın başında indirir, eşini de alıp gideceğiz.' dediler. Tek başıma olduğum için korktum ve 10 bin TL’yi orada verdim. Ardından Denizli’ye geldiler, evden de ayrılmadılar. Niye gitmiyorsunuz’ diye sordum. Bizim yol paramız kalmadı, para ver dediler, ben de 700 dolar verdim" dedi.

"'Yanına gelmek istiyorum' diye ağlıyordu"
Evren, "Daha sonra eşime telefon ettiler, ‘Seninle üç beş kelime konuşup gideceğiz’ dediler. Evime gelip eşimi zorla ağzını bağlayarak arabaya bindirip İzmir’e oradan da uçakla Muş’a mı, yoksa Ağrı’ya mı, götürmüşler bilmiyorum. Eşim de gittikten 10 gün sonra gizlice beni aradı. ‘Gel beni al yanına gelmek istiyorum’ diye, ağlıyordu. Telefon ile görüşürken eşimin telefonunu elinden alıp kırıp attılar. O günden buyana eşimden haber alamıyorum" diye konuştu.

"Tanımadığım kişiler 150 bin TL istedi"
Başına gelen bu kadar olaydan sonra kadının ailesinden tanımadığı birinin sürekli arayıp 150 bin TL istediğini ileri süren Evren "Hiç tanımadığım bir kişi telefonla mesaj attı. Benden bir ATM’ye 150 bin TL para yatırmamı istediler. Niye bu parayı istiyorsunuz dediğim de ise, ‘sen niye ve kime istediğimizi bilmiyor musun?’ diye cevap verdiler" dedi.

Eşinin hayatından endişe ettiği için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirten Evren, "Eşime güveniyorum, kendi isteğiyle gitmedi ve kaçırıldığını düşünüyorum. Bu konuda hem savcılığa hem de BİMER’e şikayette bulundum. Bu vicdansız insanların yakalanması istiyorum. Onları lanetliyorum" ifadelerini kaydetti. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, dolandırılma


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