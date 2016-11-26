Olay Denizli-Aydın Karayolu Beylerbeyi Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli-Aydın Karayolu Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Köyü Kavşağında saat 20:00 sularında vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. Vatandaşların durumu hemen Jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine, , jandarma, olay yeri inceleme, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ile savcı sevk edildi. savcının yaptığı incelemelerde, cesedin İstanbul nüfusuna kayıtlı, 45 yaşındaki Yücel Faruk Sönmez’e ait olduğu tespit edildi. Ölümün trafik kazası nedeniyle olmadığı, ölüm nedenin ise kesin olmadığı belirtildi. Darp izi olup olmadığı otopsi sonucu kesinleşeceği belirtilirken, cesedin araçtan atıldığı tahmin ediliyor. Ekipler, ailesine haber verdi. Sönmez’in yaklaşık 10 yıldır ailesi ile irtibatının olmadığı ileri sürüldü.

Yapılan incelemelerin ardından 45 yaşındaki Sönmez’in cesedi otopsi yapılmak üzere, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MEDENİ TOPALOĞLU