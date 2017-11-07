Denizli'de 11 yaşındaki çocuklar top oynayan robot yaptı

Denizli’de özel bir okulda okuyan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencileri Güney Marol ve Berkcan Kiraz, Bilgisayar Öğretmeni Seçkin Aksoy ile birlikte yaklaşık 4 yıl önce ‘Robo Soccer’ takımını kurarak, yazılım ve robotlar üzerinde çalışmaya başladı. Giderek çalışmalarını geliştiren takım, top oynayan robotlar geliştirdi ve 3 Haziran 2017’de İzmir’de düzenlenen Robot Olimpiyatlarında derece ile ayrılmayı başardı. Derece alan öğrenciler 10-12 Kasım'da düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatlarında ‘Robotik Futbol Kategorisi’nden Türkiye’yi tek takım olarak temsil edecek.

Ülkeye hizmet etmek istiyorlar

11 yaşındaki iki öğrenci öğretmenleri Seçkin Aksoy ile birlikte dersten arda kalan zamanlarının çoğunu okuldaki odalarında geçirecek, olimpiyatlara hazırlanıyor. Gelecekte ülkenin ihtiyacı olan yerli yazılım konusunda çalışmalar yapmak ve ülkeye hizmet etmek isteyen Güney Marol ve Berkcan Kiraz, yetkililerden maddi ve manevi destek bekliyor.

Futbol kategorisinde yaşça kendilerinden büyüklerle yarışacak öğrenciler, heyecanla yarışma gününü bekliyor.

Robo Soccer takımı olarak Costa Rika’da gerçekleştirilecek WRO Dünya Robot Olimpiyatlarına futbol kategorisinde Türkiye’yi temsil eden tek takım olduklarını belirten Bilgisayar Öğretmeni Seçkin Aksoy, "Öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Öğrencilerim yaptıkları yazılımlarla robotlara hayat veriyorlar. Sensörlerden gelen bilgileri yorumlayıp, karşı kaleye topu götürmeye çalışıyorlar. WRO Costa Rika’da düzenleniyor ve bu sene futbol kategorisinden Türkiye’yi tek biz temsil edeceğiz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız aslında Türkiye’deki öğrencilerin, çocukların teknolojik anlamda, robotik anlamda, hazır buluşlarını arttırmak ve bu yönde Türkiye’nin gelişimini sağlamak. Okulumuzda iki tane robotik takımı var. Öğrencilerin yaşıtlarına göre durumları, yüksek bir seviyede, öğrencilerimle birlikte 5’inci sınıfta yarışmaya katılmıştık. Turnuva 19 yaşına kadar kapsayan bir turnuvadır. Biz onların arasından çıkıp uluslararası turnuvaya katılmaya hak kazandık. Çocukların gösterdiği başarı en üst seviyededir" diye konuştu.

"Ülkemize ve insanlara faydalı olacak yazılım geliştirmek istiyoruz"

Robotik konularında öğretmenleri ile beraber 4 yıldır çalışmalar yaptıklarını belirten Güney Marol, "Yaptığımız çalışmalarla ilk önce yarışmanın Türkiye eleme ayağına katıldık. Türkiye’deki yarışmada derce ile çıktıktan sonra Costa Rika’da düzenlenecek olan uluslararası yarışmalara gitmeye hak kazandık. Bu kategoride Türkiye’den çıkmaya hak kazanan ilk takımız. Biz bu konuda mutluyuz. Gelecekte ise, ülkeme ve insanlara yardımcı olacak yazılımlar geliştirmek istiyorum" dedi.

Amaçlarının Türkiye’yi WRO yarışmasında iyi bir şekilde temsil edip, iyi bir derece ile dönmek olduğunu belirten Berkcan Kiraz, gelecekte ise yerli yazılım konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmak istediğini söyledi. Yerli yazılım konusunda çalışmaların arttırılmasını isteyen 11 yaşındaki Kiraz, yapacakları çalışmalar için yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun

