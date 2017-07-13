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Denizli’de 15 ve 16 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 ve 16 Temmuz’da belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizlide 15 ve 16 Temmuzda ulaşım ücretsiz

13 Temmuz 2017 17:21

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Bu kapsamda 15 Temmuz Cumartesi ve 16 Temmuz Pazar günleri belediye otobüsleri gün boyu ücretsiz olacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin tüm hatlarının gece yarısına kadar çalışacağı belirtilirken, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda planlanan programlardan dolayı bazı otobüslerin kalkış noktaları şu şekilde olacak: Üçler, 1200 Evler, Karahasanlı, Göveçlik, Başkarcı, Şirinköy ve Yenişehir istikametine gidecek olan otobüsler Lise Caddesi kavşağından hareket edecek. Aynı şekilde Kayıhan, Bağbaşı, Gökpınar, Kınıklı ve İncilipınar istikametine gidecek olan otobüsler Suluköprü mevkiinden, Karşıyaka, Dokuzkavaklar,Fatih, Sevindik, Pınarkent, Anafartalar ve Deliktaş istikametine gidecek olan belediye otobüsleri ise Denizlili Valiliği önünden kalkacak. 


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