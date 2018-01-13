Denizli'de 20 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı

Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Borsası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Denizli Cevizin Başkenti Oluyor’ projesi kapsamında kentte 500 bin ceviz fidanı dağıtılacak. Orman Bölge Müdürlüğü’nün Üçler Karahasanlı Fidanlığında yetiştirilen ilk 20 bin ceviz fidanın dağıtımı, düzenlenen törenle yapıldı.

Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve çiftçiler katıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, proje ile ithal cevizin önüne geçileceğini belirterek, “Amacımız çiftçilerimize ek gelir sağlamaktır. Cevizi ithalinden, ihraç eder duruma gelmeliyiz. 500 bin ceviz fidanın ilk 20 bini bu gün toprakla buluşması için çiftçilere dağıtıyoruz. Hayırlı olsun” dedi. Proje hakkında bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yılmaz Erkaya “Bu proje Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Orman Bölge Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülmektedir. Sloganımızda olduğu gibi “Denizli Cevizin Başkenti Olacak” hedefi ile 2017 yılında üretilen fidanlardan ilk parti olarak 2 bin adet aşılı sertifikalı ceviz fidanı Acıpayam çiftçilerine dağıtıldı. Kalan fidanlar önümüzdeki günlerde Tavas, Çal, Çameli, Buldan, Baklan ilçelerindeki üreticilere dağıtılacaktır. 5 yıl sürecek olan projede 500 bin adet dünyaca tanınan ticari değeri yüksek aşılı sertifikalı ceviz fidanlarını toprakla buluşturmak hedeflenmiştir. Proje sonunda Denizli mahallerinde ceviz sayısının bir buçuk milyona ulaşması amaçlanmaktadır" dedi. Törenin ardından protokol üyeleri tarafından ceviz fidanları dağıtıldı.