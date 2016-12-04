Denizli’de birçok vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dövizleri bozdurun’ çağrısına uyarak, ellerindeki yabancı parayı Türk Lirasına çeviriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına kayıtsız kalmayan Denizlili vatandaşlar, döviz bürolarının yolunu tutup, ellerindeki yabancı parayı bozdurarak TL’ye dönüştürüyor.

"Dolar arttığı için değil, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bozdurdum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine döviz bozdurmaya gelen 76 yaşındaki Erhayat Çölbe, “Bin 300 dolarım vardı onu bozdurdum. Yüz yıl içinde böyle bir ‘Reis-i Cumhur’ gelmedi. Çevremde doları olan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Onlar da bozuyor. Bizim bozmamızın sebebi, Reis-i Cumhurumuzun dediği gibi; 'Amerika’ya, Almanya’ya bağımlı olmayalım' diye” dedi.

"Çorbada tuzum olsun istedim"

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine elindeki Euro’ları bozdurma kararı aldığını belirten serbest meslek sahibi Şükrü Çamurlu da, “Bozdurdum, çünkü ekonomimizin çökmemesi, ‘paralelcilerin, ‘FETÖ’cülerin, hainlerin planlarının bozulması için Cumhurbaşkanımızın talebi üzerine, az da olsa çorbada tuzum olsun istedim. Gittim bozdurdum. Sadece bu değil. Vatanımız için, bayrağımız için, Türkiye milleti için yaşamayı göze almışız. Askerlik sadece silah atmakla, kurşun sıkmakla olmaz, vatanın her pozisyonunda ne gerekiyorsa yardımcı olmak lazım. Yeter ki, vatanımız sağ olsun” diye konuştu.

950 Euro’sunu bozdurduğunu söyleyen Çamurlu, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine sokaklara çıktıkları gibi şimdi de onun çağrısı üzerine elindeki yabancı parayı bozdurmaya geldiğini ifade etti.

"Çağrıdan sonra döviz satışları artıyor"

Çağrının ardından vatandaşların dövizlerini bozdurmaya geldiğini belirten döviz bürosu sahibi Ali Yılmaztürk, satışlarda yüzde 20-25 oranında artış gerçekleştiğini kaydetti. Yılmaztürk, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dövizleri bozdurun' çağrısından sonra vatandaşın döviz satışı arttı. Döviz satışı var, ihtiyacı olanlar var ama satış daha fazladır. Fakat halihazırda, fiyatların çıkışı durmuş değil. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren gevşeme bekliyoruz. Çağrıdan önce genelde alıcı vardı, satıcı azdı. Ama insanlar satış yapıyor. Yani Türk vatandaşı yavaş yavaş dolarları satıyor. Biraz daha gevşeme bekliyoruz. Yüzde 20-25 oranından dolar satışında artış var. Daha fazla satıyor insanlar. Ancak borcu olanlar alıyor, ihtiyacı olanlar alıyor, şu anda vatandaştan döviz alımı talebi yok, tam tersine arz ediyor” şeklinde konuştu.

Medeni Topaloğlu

