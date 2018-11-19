Denizli'de eğitim uçağı düştü

Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan havalanan bir eğitim uçağı Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Denizli Valiliği: 'Düşen uçağın koordinatları tespit edildi'

Denizli Valiliği, Merkezefendi ilçesi yakınlarında düşen uçağın koordinatlarının tespit edildiğini ancak enkaza henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, bugün saat 11.00 sıralarında eğitim için havalandı. Merkezefendi ilçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alınan uçak ile irtibat kesildi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bir helikopter de uçağı arama çalışması için bölgeye gönderildi. İrtibat kesilen uçakla ilgili herhangi bir ize şu ana kadar rastlanmazken, ismi öğrenilemeyen pilot ve teknisyen M.A.'nın bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını Babadağı bölgesinde yoğunlaştırdı.

Denizli Valiliği: “Uçağın koordinatları tespit edildi”

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada ise, uçağın Babadağ ilçesi sınırları içinde dağlık alana düştüğünün tespit edildiği belirtilerek, “Saat 11.00 civarında Aydın ilinden kalkış yapan sivil eğitim uçağının Babadağ ilçe sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Düşen uçağın koordinatları tespit edilmiş ancak enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Olay bölgesine AFAD ve 112 ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir” denildi.