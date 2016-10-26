Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin il yapılanması ve örgüte finansa sağlayan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlen 3. dalga operasyonda iş adamlarının da içinde yer aldığı 45 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Örgütün kriptolu haberleşme programı olan ‘ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 45 kişi emniyete götürüldüğü belirtildi.

Medeni Topaloğlu