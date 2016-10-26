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Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 45 gözaltı

Denizli’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iş adamlarının aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

Denizlide FETÖ/PDY operasyonu: 45 gözaltı

26 Ekim 2016 18:34

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin il yapılanması ve örgüte finansa sağlayan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlen 3. dalga operasyonda iş adamlarının da içinde yer aldığı 45 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Örgütün kriptolu haberleşme programı olan ‘ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 45 kişi emniyete götürüldüğü belirtildi. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: 45 gözaltı, Denizli


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