Denizli’de tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı

Olay, saat 21.30 sularında Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 630 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişilik gruptan biri yanındaki tabancayla, husumetli olduğu ileri sürülen Nejdet D. ve İsmail Ü.’ye ateş etti. Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler yanlarındaki araçla olay yerinden kaçarken, Nejdet D. ve İsmail Ü., bacaklarından yaralandı. Vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Nejdet D. ve İsmail Ü.’yü ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, yaralılara ait araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu