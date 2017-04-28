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Denizli'de yangın: 1 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sobadan çıkan yangında dumandan zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Denizlide yangın: 1 ölü

28 Nisan 2017 12:47

Olay, saat 10.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi Şehit Er Ali Taşöz Sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde torunu ile yaşayan 63 yaşındaki Yüksel Sarıtaş, soba yakmaya çalıştığı çıkan alevler etraftaki halıları tutuşturdu. Ev bir anda dumanlar içinde kalırken torun 14 yaşındaki konuşma engelli G.K. dışarı çıkmayı başardı. Durumu fark eden alt kattaki kiracı Özlem Atik ise itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri evin içine girdiklerinde Yüksel Sarıtaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Sarıtaş'ın karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden öldüğü tespit edildi. Anneannesinin yanında yaşayan G.K., tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybeden kadının cesedi otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, ölü, yangın


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