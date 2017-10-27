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Denizli'deki fabrikada doğalgaz sızıntısı

Denizli'de tekstil fabrikasında, doğalgaz dolumu sırasında sızan PHD gazından etkilenenlerin sayısı 68’e yükseldi.

Denizlideki fabrikada doğalgaz sızıntısı

27 Ekim 2017 12:15
Denizli'deki fabrikada doğalgaz sızıntısı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'ndeki İzmir karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında kokulandırma tankına sıvılaştırılmış likit doğal gaz dolumu yapıldığı sırada, gaz sızıntısının olup olmadığını anlamak için PHD gazı verildi. PHD gazının sızması sonucu etrafa yayılan keskin kokudan etkilenen işçiler kendilerini dışarı attı. Olayın haber verilmesi üzerine fabrikaya itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Denizli Valisi Hasan Karahan da, gazdan etkilenen işçileri Denizli Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Karahan, gazdan etkilenenlerin sayısını 68 olarak açıkladı. 

Medeni Topaloğlu - Bayram Coşkun
 

 

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