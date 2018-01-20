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Denizli'deki FETÖ’nün ikinci iş adamları davasında 23 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Denizli il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturması kapsamında 55'i tutuklu 146 sanık hakkında açılan davada ara karar verildi. Verilen ara kararda, 1'i etkin pişmanlıktan yararlanırken, tutuklu 23 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Denizlideki FETÖnün ikinci iş adamları davasında 23 tahliye

20 Ocak 2018 01:48

Denizli EGS Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 55 tutuklu ile bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı. Sanıklara ait olduğu ileri sürülen, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’a ait içerik yazışma tutanakları ile IP adreslerinin kayıtları okundu. Hakkında iddiaları ret eden ve eski Bugün gazetesi temsilcisi ile kanun hükmünde kararname ile kapatılan Denizli Medya Derneğinin Başkanı Mahmut A., savunma yaptı. Mahmut A., savunmasında "Gelen ‘ByLock’ içerik kayıtları, içi boş şekilde gelmiştir. Bana 10 mail geldiği gösterilmiş ancak benim bu mailleri açmadığım ortadadır. IP kayıtları da gelmiştir. 14 bin IP kaydının nasıl olduğunu anlayamadım. Bu bağlantının cep telefonumdan yapıldığı belirtilmiş. Baz istasyonu kayıtları da benim olmadığım yerden gelmiştir” ifadesini kullandı.
Husumetli olduğu eski ortağının beyanı üzerine 15 aydır tutuklu olduğunu ileri süren sanıklardan Nezih A., örgüt üyeliği iddialarını reddetti. 

Sanık savunmaları ile avukatların tahliye taleplerinden sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Verilen ara kararda mahkeme heyeti, 1'i etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere toplamda 23 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, duruşmayı 10 Mayıs 2018’ erteledi. Davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Etiketler: Denizli, fetö, tahliye

 

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