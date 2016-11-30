Kuyumculuk sektörünün önde gelen isimlerinden aslen Denizli’nin Çivrilli ilçesinden olan işadamı Kadir Kameroğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğerinde ortaya çıkan problem nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılan Kameroğlu, özel bir hastanede tedavi görerek, makineye bağlı tutuluyordu.

‘Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ sahibiydi

Çivril’e ana okul, liseye, huzurevi, camiye ve sağlık ocağı gibi birçok kurumun yapımında sağladığı destekten dolayı Kameroğlu’na “Çivrillilerin Altın Dedesi” olarak anıldığı belirtildi. İlçesine yaptığı katkılarla anılan Kameroğlu’na ‘devlet üstün hizmet madalyası’ verilmişti.

Hayırsever Kameroğlu Cuma günü Cuma namazına müteakip Çivril’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Medeni Topaloğlu

