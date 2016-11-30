Denizlispor, genç futbolcu İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcularımızdan İsmail Haktan Odabaşı ile ilgili teknik heyetimizin raporu doğrultusunda değerlendirmelerde bulunulmuş ve futbolcunun kulübümüz ile ilişkisinin kesilmesine karar verilmiştir. Kendisine şimdiye kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz.”

Futbolculara para cezası

Öte yandan Manisaspor yenilgisi nedeniyle takıma toplam 50 bin TL para cezası kesen yeşil-siyahlı yönetim, bu sezon ilk defa futbolculara para cezası uyguladı. Denizlispor'un bu hafta deplasmanda oynayacağı Elazığspor maçının ardından galibiyet priminin 100 bin TL’ye çıkarıldığı belirtildi. Müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde, takıma verilen 50 bin TL ceza primden alınarak, oyunculara 50 bin TL verileceği belirtildi.

Öte yandan Kızılcabölükspor’un yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor mücadelesi Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Medeni Topaloğlu

