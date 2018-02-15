Depo yangınında can pazarı

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Fatopaşa Caddesi 42 nolu sokakta bulunan 3 katlı bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Balici çocuklar tarafından çıkartıldığı ileri sürülen yangında evlerinde bulunan 3'ü çocuk, biri kadın toplam 7 kişi evlerinde mahsur kaldı. Bir anda ortalığı kaplayan duman nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar pencereye çıkarak, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangına müdahale eden ekipler, binaya girerek içeride bulunanlardan önce çocukları çıkardı. Çocukları kucaklarında dışarıya getiren ekipler, diğer vatandaşlara da yardım ederek yanmaktan kurtardı. Dışarıya çıkarılan bina sakinleri, olay yerine çağrılan 112 ambulansları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgede polis ekipleri geniş güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri ise başarılı bir kurtarma operasyonun ardından alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren ekipler, yangının ilk belirlemelere göre depoda bulunan ve kalıp olan tahtaların alev alması nedeniyle çıktığını belirledi.

Bina sakinleri, depodaki yangını bali çeken çocuklar tarafından çıkarıldığını ileri sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mehmet Bulut

