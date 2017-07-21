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Deprem sonrası THY’den Bodrum’a ek sefer

Bodrum’da yaşanan depremin ardından Türk Hava Yolları (THY), artan yolcu talebini karşılamak için Bodrum’a ek sefer düzenledi.

Deprem sonrası THYden Bodruma ek sefer

21 Temmuz 2017 17:01

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece saat 01.31’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden ayrılmak isteyen tatilcilerin yoğun talebini karşılamak için harekete geçen Türk Hava Yolları, bölgedeki tarifeli uçuş ağına özel olarak ek sefer koydu. Akşam saatlerinde dar gövdeli bir uçakla gerçekleştirilmesi planlanan tarifeli bir seferin de uçak tipi değiştirilerek geniş gövdeli ve yolcu kapasitesi yüksek bir uçakla gerçekleştirilmesi planlandı.

THY, yolcu talebini karşılamak için TK4910 sefer sayılı İstanbul- Bodrum ve TK4911 sefer sayılı Bodrum-İstanbul ek seferini koydu. Ek seferle İstanbul’dan saat 19.00’da havalanacak TK4910 sefer sayılı uçak, saat 21.00’de TK4911 sefer sayıyla Bodrum’dan İstanbul’a gelmek üzere yeniden havalanacak.

Öte yandan, saat 21.50’de İstanbul Atatürk Havalimanından Bodrum’a gerçekleştirilmesi planlanan TK2526 sefer sayılı tarifeli seferin de uçak tipini değiştirilerek yolcu sayısını arttırabilmek amacıyla geniş gövdeli bir uçağı sefere yönlendirildi.

Ferhat Yasak

Etiketler: Bodrum, Bodrum’a ek sefer, muğla


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