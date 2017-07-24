Depremde hasar gören minareler tehlike oluşturuyor

Gökova körfezinde meydana gelen ve Bodrum'da da 6.6 şiddetinde hissedilen depremin ardından birçok bina hasar gördü. En çok hasarı ise Bitez ve Ortakent mahallelerinde bulunan camiler gördü. Depremin ardından cami etrafına yetkililer tarafından sadece koruma amaçlı şerit çekildi. Depremden sonra 3 günün geçmesine rağmen yıkılan ve derin çatlaklar oluşan cami minareleri onarılmadı. İbadete kapatılan camilerin önünde bulunan güvenlik şeritlerinin de koparıldığı ve vatandaşların caminin yanında bulunan sahilde tehlikeye aldırmadan denize girmeye devam ettiği görüldü.

Bitez Yalı Camii önünde işletmesi bulunan Mehmet Ali Akkoyun isimli vatandaş, cami minaresinin depremde hasar gördüğünü, sahil ve işletmelerin yanında olduğu için tehlike oluşturduğunu belirtti. Depremin ardından 3 gün geçmesine rağmen yetkililerin gelmediğini belirten Akkoyun, müşterilerin ve turistlerin tedirgin olduğunu ifade etti.

Hasar gören minare artçı depremde yıkıldı

Depremde minaresi kopan Ortakent Yahşi Yalı Camii'nin de 6.6'lık depremde minaresinin çatladığı ve artçı depremlerde minarenin yıkıldığı öğrenildi. İbadete kapatılan cami önündeki güvenlik şeritlerinin çıkarıldığı ve yolun trafiğe açıldığı görüldü.

Caminin bulunduğu mahallede yaşayan vatandaşlar minarenin yarısının yıkıldığını ve gövdesinde bulunan çatlaklar nedeniyle tehlike oluştuğunu ifade etti. Depremin ilk günü Diyanet'ten yetkililerin geldiğini ve belediye ekiplerinin de şerit çekip gittiklerini ifade eden vatandaşlar, ibadete kapatılan caminin bir an önce onarılması gerektiğini belirtti.

Eren Ayhan