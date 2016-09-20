Bugün sabah Valilikte deplasman yasağının kalkması için yapılan toplantının ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÖZBEK: "HAFTA SONU OYNANACAK OLAN BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİN BİR ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deplasman yasağı konusunda kulüp başkanlarının da fikirlerinin aynı olduğunu belirterek, "Ben hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bir örnek olmasını istiyorum. Bu sporda barışın adımlarını Fikret Başkan ile beraber atmak istiyorum. Dolayısı ile ben taraftarım ile o maçta olmak istiyorum. Fikret Başkanın yanında tribünde maçı izlemek istiyorum. Bunun da sürekliliğinin sağlanmasını istiyorum. Dolayısı ile bu konuda 3 başkanın da anlayışı aynı. 15 Temmuz’da da Türkiye’nin ihtiyacı olan kardeşlik dostluk beraberlik anlayışı futbolda vücut bulur. Çünkü futbol Türkiye’nin bir mozaiği. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olarak düşündüğümüz zaman 70-80 milyon insanı temsil ediyoruz. Bizim burada sergilediğimiz dostluk ve beraberlik ülkeye yansıyacaktır. Ülkeye katkı verecektir. Şu anda ülkemizin en çok ihtiyacı olan da budur" dedi.

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY SEYİRCİSİNİN BERABER MAÇ SEYRETTİĞİ ŞEKİL İLE HATIRLAMAK LAZIM"

Özbek, hafta sonu oynanacak olan derbinin öneminin çok olduğunu belirterek, "Beşiktaş’ın yeni yapılan stadını göreceğiz. Dışarıdan çok güzel gözüküyor. İnşallah içi de öyledir. Bu derbinin skoru ile değil, Beşiktaş ve Galatasaray seyircisinin beraber maç seyrettiği dostluk ortamının oluştuğu şekil ile hatırlamak lazım. Ben özellikle toplantıda onu dile getirdim. Şu anda ülkemizin ihtiyacı. Birimiz şampiyon olacak. Senelerden beri Fikret Başkanın da söylediği gibi maç yapıyoruz. Ülkenin bugün ihtiyacı olan bir olgu var. Ben bu derbinin bu yönü ile öne çıkmasını istiyorum. O manada Fikret Başkanla konuştum. Bu konuda mutabıkız. İnşallah öyle olacak" diye konuştu.

ORMAN: "GALATASARAY’I VODAFONE ARENA’DA AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALACAĞIZ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise fikirlerini daha önce de söylediğini hatırlatarak, "Bu güzel bir yol. Taraftar olmadan da güzelliği yok. Galatasaray’ı Vodafone Arena’da ağırlamak istiyoruz. İlk derbimizi Galatasaray seyircinin de olduğu güzel bir fair-play’ı olan maç içerisinde oynamak istiyoruz. Biz de Galatasaray stadına gitmek, Fenerbahçe stadına gitmek istiyoruz. Biz Galatasaray’ı Vodafone Arena’da ağırlamaktan büyük keyif alacağız. İnşallah güzel bir atmosfer oluşur. Konya’da maçı beraber oynadık. Keyifli de bir maçtı. Bu İstanbul’da da olur. Vodafone Arena’da da olur, Türk Telekom Arena’da da olur. Bizim niyetimiz o ama ben toplantıda da söyledim. Artık deplasmana giden takımın biletleri kulüplere verilsin. Kulüpler üzerinden satılması gerekiyor. O taraftardan sorumlu onların yapmış olduğu her şeyden sorumlu olan kulüpler oluyor. Bizim kontrolümüz altında olması gerekiyor. Aynı fikirde olduğumuzu beyan ettik" dedi.

"TAŞKINLIKLARIN OLMADIĞI, SAHADA OYUNCULARIN KEYİF VERDİĞİ BİR MAÇ OLMASINI İSTİYORUM"

Cumartesi günü oynanacak derbiyi kazanmak istediklerini ifade eden Orman, "Beşiktaş kazanmak isteyecek. Galatasaray kazanmak isteyecek. Futbolun güzelliği burada. Beşiktaş ve Galatasaray yüz yıllardır maç yapıyor. Birinde kazanıyor, birinde kaybediyor ve birinde beraberlik oluyor. Taşkınlıkların olmadığı, sahada oyuncuların keyif verdiği dünyaya güzel fotoğrafların sunulduğu, herkesin aklında spor olarak kalan bir maç olmasını istiyorum. Allah yardımcımız olsun" açıklamasını yaptı.