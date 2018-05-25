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Derbi soruşturmasında tutuklanan 3 şüpheli tahliye edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı derbi soruşturması kapsamında tutuklanan aralarında Şenol Güneş’i de yaralayan S.D.’nin de bulunduğu 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Derbi soruşturmasında tutuklanan 3 şüpheli tahliye edildi

25 Mayıs 2018 17:20

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan ve tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş arasındaki derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece, “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 şüpheli tahliye edildi 

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler S.D., G.T. ve M.S.Y.'nin aylık tutukluluk incelemesi sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Öte yandan, derbide yaşanan olaylara ilişkin soruşturma sürüyor.  

 

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