Derbi soruşturmasında tutuklanan 3 şüpheli tahliye edildi

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan ve tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş arasındaki derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece, “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
3 şüpheli tahliye edildi
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler S.D., G.T. ve M.S.Y.'nin aylık tutukluluk incelemesi sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Öte yandan, derbide yaşanan olaylara ilişkin soruşturma sürüyor.